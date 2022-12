Ascolti Tv 2 dicembre 2022 | dati auditel di ieri sera | La seconda semifinale di Ballando con le Stelle e Camerun-Brasile sbancano lo share di Rai 1

...nuovo' su Rai 2 Il programma d'informazione condotto da Ilaria D'Amico non ha mai raggiunto glisperati. Infatti, il risultato migliore, per ora, è stato quello di ieri, giovedì 1°, ...... 2, di Striscia la notizia . Ovviamente la conduttrice prenderà dalle mani di Valerio ... su una rete che deve riaffermarsi anche negli, che pronti via fa boom Ci vuole tempo per farlo ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 2 dicembre 2022 Su Rai 1 è andato in onda il match dei Mondiali Qatar 2022 Camerun-Brasile e, a seguire, Ballando con le ...Oggi, 2 dicembre, i giudici hanno ascoltato le testimonianze degli ex ministri Danilo Toninelli (Infrastrutture e Trasporti) ed Elisabetta Trenta .... Video su questo argomento Open Arms, Trenta Presa ...