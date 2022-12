Arnold Australia | «Abbiamo rischiato di pareggiare»

(Di sabato 3 dicembre 2022) Le parole del ct dell’dopo la sconfitta con l’Argentina: «Penso chefatto tutto il possibile» A fine gara, il CT dell’Grahamha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Penso chefatto tutto il possibile. Siamo stati ottimi in fase difensiva ecercato dinegli ultimi 15 minuti, secondo quelle che erano le nostre opzioni digioco. E all’ultimo minutoavuto una grande occasione per il 2-2. Vedere l’Argentina che festeggia una vittoria contro l’penso che dimostri quale partitafatto oggi. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori.giocato contro la nazionale che èterza al mondo nel ranking Fifa. Ed il primo ...

... su ogni pallone e su ogni contrasto": era stata questa la promessa di Graham, commissario tecnico dell'alla vigilia degli ottavi di finale. E se la grande ...Allenatore:5. Arbitro: Marciniak (Pol) 6.5. Note: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 85.986. Ammoniti: Irvine, Degenek. Angoli: 3 - 1 per l'. Recupero: 2'; 7'. L'...Non si sa se Giuliana abbia ripetuto il gesto anche con un tifoso dell'Australia, ma di sicuro il cognato si è mangiato due gol, su assist di Messi, mentre Arnold correggeva la formazione con due ...L'Argentina raggiunge l'Olanda in quello che sarà il primo quarto di finale di questi mondiali, l'Australia esce a testa alta ...