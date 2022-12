Argentina | Batistuta | «Lautaro e Alvarez non possono coesistere»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Le parole di Gabriel Omarsulla possibile convivenza traMartinez e Juliannell’Gabriel Omarha parlato a Tyc Sport. L’ex attaccante della Fiorentina si è espresso sulla compatibilità traMartinez e Julianal Mondiale. PAROLE – «Penso che non ci sia lo spazio per farli giocare insieme e anche che non sia necessario. Non vedo la necessità da parte dell’di giocare con due numeri 9. Non tutte le squadre hanno giocatori di questa qualità lì davanti e questo mi fa ben sperare per il torneo. Non credo comunque che possano giocare insieme a meno che non sia successo qualcosa di strano e tu debba segnare 3-4 gol tutti insieme». L'articolo proviene da Calcio News 24.