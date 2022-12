Argentina-Australia | Mondiali 2022 | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 dicembre 2022) Si comincia a fare sul serio in questi. La fase a gironi è terminata e ora le squadre ancora in lizza per aggiudicarsi la Coppa del Mondo sono chiamate a fare sul serio. Iniziano gli ottavi di finale del torneo, e alle ore 20:00 va in scenaall’Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan. La squadra di Scaloni, dopo lo spavento nel match d’esordio contro l’Arabia Saudita, ha chiuso in testa il Girone C con 6 punti, davanti alla Polonia, altra qualificata del raggruppamento. Gli uomini di Arnold, invece, sono riusciti sorprendentemente a qualificarsi in un girone parecchio complicato, arrivando addirittura ad ottenere lo stesso punteggio dei campioni in carica della Francia. I Socceroos, tuttavia, si sono qualificati in seconda posizione a causa della differenza reti svantaggiosa nei confronti ...