Argentina-Australia | Messi a sorpresa | “Ci siamo complicati la vita”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 3 dicembre 2022) L’diha raggiunto i quarti di finale ai Mondiali in Qatar. Battuta la rivelazioneper 2-1, grazie ai gol della Pulce e di Julián Álvarez. Al termine della partitaha rilasciato le seguenti dichiarazioni:“Era una partita che stavamo controllando, avremmo potuto vincere in maniera molto più netta, invece cilada soli. È stata una partita molto fisica e sono molto felice per questa vittoria che ci porta un passo più avanti. Dobbiamo restare uniti,felici per quello che stiamo trasmettendo alla gente“. La stella del PSG non è completamente soddisfatta della partita dell’Albiceleste, a causa della sofferenza ...