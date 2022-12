Argentina-Australia | le formazioni ufficiali

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ecco ledi, gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale di Qatar 2022. Inizia cosi l’avventura di queste due squadre nella fase ad eliminazione diretta del torneo, calcio d’inizio alle ore 20 al Ahmad bin Ali Stadium. L’di Messi, dopo il disastroso esordio contro l’Arabia Saudita, arriva da due vittorie solide e con relativamente pochi problemi contro Messico (le dimissioni del Tata Martino) e Polonia (che affronterà la Francia di Mbappe agli ottavi di finale). Torna titolare Molina sulla fascia destra, ritorna anche il Papu Gomez nonostante le tantissime polemiche intorno alla sua presenza in campo. L’guidata dal tecnico Graham Arnold, è pronta ad affrontare una delle sfide più importanti ...

DOHA (QATAR) - Inlo sapevano: era necessario superare i limiti per creare più di un grattacapo all'negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar . A estromettere i ' Socceroos ' dalla Coppa del ...Le parole di Lionel Scaloni, CT dell', dopo la brutta prestazione di Lautaro Martinez contro l'Il CT dell', Lionel Scaloni, ha parlato dopo la vittoria della sua nazionale negli ottavi di finale del Mondiale contro l'. SU LAUTARO - "Ci ha salvato molte volte in ...Come è successo in occasione dell'ottavo di finale tra l'Argentina e l'Australia. Tanti appassionati si sono scatenati sui social network per alcune frasi di Adani, che è 'esploso' al gol di Leo Messi ...Nell'ottavo di finale dei Mondiali tra Argentina e Australia, la Pulce si crea la rete che apre la strada dei quarti inseguendo e perseguitando il terzino avversario Behich ...