Argentina-Australia | le formazioni ufficiali | Alvarez e il Papu Gomez contro Leckie

Commenta per primo Il difensore dell', Harry Souttar ha dichiarato in vista della sfida ai Mondiali con l': 'Servirà tutta la squadra per fermare Messi '.Dove vedere: streaming e diretta tv La partita, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali, si gioca all'Ahmad bin All Stadium di Al Rayyan alle 20. Il ...Argentina e Australia si affrontano questa sera in occasione degli ottavi di finale di Qatar 2022. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori in vista della sfida.Formazioni ufficiali Argentina Australia: la decisione del CT Scaloni sui bianconeri Di Maria e Paredes Sono ufficiali le formazioni di... Juventus Next Gen1 ora fa Arbitro Juventus Next Gen ...