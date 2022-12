Argentina-Australia 2-0 LIVE | raddoppia Alvarez

Al Ahmad bin Ali Stadium il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar trae ..Arnold Dove vedereCalcio d'inizio alle ore 20 allo stadio Ahmad Bin Ali. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1, in streaming su Rai Play. Diretta testuale suAL RAYYAN (Qatar) - Lionel Messi sempre più nella storia del calcio: al 35' del primo tempo dell'ottavo di finale tra Argentina e Australia, la Pulce sblocca il risultato con un sinistro dei suoi e ...Basta un lampo di Lionel Messi all'Argentina per condurre il gioco su un'Australia coriacea ma quasi mai pericolosa.