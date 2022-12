Arezzo e l' occhio di Alinari scatti storici a Casa Bruschi - Cosa Fare - lanazione it

Teletruria.it

Inaugurata "La sottilità dell'aria.e il suo territorio negli archivi Alinari" sarà aperta fino a ...Innanzitutto la presentazione della nuova edizione, articolata su 6 gare equamente divise, sia per numero che per tempistiche, fra Toscana e Lazio: 3 gare nelle province toscane di, Grosseto e ... Occhio Arezzo, la Pianese fa sul serio Oggi la Fiorentina, alle ore 15:00 contro l’Arezzo, giocherà la prima delle tante amichevoli in vista del nuovo inizio della Serie A. La partita di oggi servirà per ...Oggi la Fiorentina, alle ore 15:00 contro l’Arezzo, giocherà la prima delle tante amichevoli in vista del nuovo inizio della Serie A. La partita di oggi servirà per ...