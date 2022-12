Antiterrorismo e cyber | così Italia e Israele lavorano assieme Parla il sovrintendente Rosenfeld

(Di sabato 3 dicembre 2022) In occasione dell’evento Israel HLS&2022 si è tenuta a Tel Aviv una conferenza che ha coinvolto le polizie di tutto il mondo. In totale, 45 delegazioni da 34 Paesi. È stata un’occasione “molto proficua”, che “dimostra l’importanza della cooperazione internazionale” in questo settore, spiega a Formiche.net ilMicky, responsabile degli affari internazionali, della politica estera e del coordinamento della Polizia nazionale israeliana. Qual è lo stato dei rapporti train questo settore? La cooperazione internazionale tra la Polizia nazionale israeliana e le forze dell’ordine e di sicurezzane è fondamentale e cruciale, dal momento che ci sono molti scenari e minacce in comune. Anche se viviamo a diversi chilometri di distanza, le ...

Agenpress

... nonchè in violazione dell'articolo 7 (1) della legge. Secondo informazioni raccolte ... A essere coinvolto è ilCrime Wing della Federal Investigation Agency (FIA), chiamata in ......forze di polizia mettono in atto nella prevenzione e contrasto a dinamiche criminali in forma... il sostituto procuratore di Eurojust Emanuele Marchisio, il capo dell'di Europol ... Pakistan. Condannato a morte per aver commesso blasfemia sui social