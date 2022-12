Ansia per Pelé | il campione brasiliano non risponde più alla chemioterapia

(Di sabato 3 dicembre 2022) AGI -nonpiùed è stato trasferito al reparto cure palliative dell'ospedale dove è ricoverato. Lo scrive il quotidianoFoha de Sao Paulo. L'82enne O'Rey, tre volte vincitore di una Coppa del Mondo di calcio, è stato ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile, martedì scorso con problemi di "gonfiore generale" e "insufficienza cardiaca". Ma soffre di un cancro intestinale e da settembre è sottoposto a

Il Brasile continua a essere in apprensione per le condizioni di Pelè, ricoverato dal 29 novembre all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. O'Rei ha un'infezione respiratoria ma con un quadro generale stabile e un miglioramento delle condizioni.