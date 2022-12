Amici | Angelina sulla morte del papà Mango | “Si è scatenato l’inferno”

(Di sabato 3 dicembre 2022) , il racconto della nuova concorrente del talent show di Canale 5. Continua l’avventura dei concorrenti dinella scuola più famosa della tv. Tra sfide, prove improvvise e compiti, gli allievi danno il massimo per tenersi stretto il banco e non interrompere il sogno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

È entrata da qualche giornoMango nella scuola di22 , e ora comincia a farsi conoscere un po' di piu' dai suoi compagni. Lei che è figlia di Mango , scomparso a 60 anni, e di Laura Valente , voce storica dei ...Leggi Anche Ad '22'Mango contesa tra Lorella Cuccarini e Arisa Mango era sul palco e si era accorto di stare male. Stava cantando 'Oro' al 'pala Ercole' di Policoro quando ha chiesto l'intervento di ...Angelina Mango è un'allieva di Amici oltre ad essere la figlia del celebre cantautore scomparso nel 2014. Per la prima volta si è raccontata con i suoi compagni ...Angelina continua a svettare in testa, arrivando prima a parimerito con Cricca. Ottimo traguardo anche per Isobel, che si posiziona terza. Amici: Niveo ultimo in classifica, ma si esibirà a Capodanno ...