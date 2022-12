“Amici 2022” | il dramma di Angelina dopo la morte del padre Mango | pubblico commosso

(Di sabato 3 dicembre 2022) News Tv. . Tra i cantanti della classedidi Maria De Filippi c’è anche, la quale è la figlia del famoso artista italiano, scomparso nel 2014. La ragazza, durante un momento di confidenza con i suoidel talent, si è lasciata andare ai ricordi e ha parlato del suo papà emozionando ildi Canale 5. Vediamo nel dettaglio le parole della giovane artista italiana.Leggi anche –> “”, Maria De Filippi furiosa perde la pazienza con gli allievi: provvedimenti in arrivo La giovane cantante, entrata di recente ad, ha raccontato ilvissuto in seguito alla prematura scomparsa del, il cantante. In un ...

Conoscevo alcuni suoi, e quella che all'inizio era soltanto una fumosa idea è potuta diventare una realtà concreta. Da lì ho cominciato a fantasticare un racconto su Troisi, ma in un modo non ...Per ilsi intende portare all'attenzione pubblica esempi e buone prassi di associazioni o ...AMBA ODV Associazione Centro Anziani Menotti Bassani (Laveno Mombello) Mario Pontiroli didi ...Angelina Mango è un'allieva di Amici oltre ad essere la figlia del celebre cantautore scomparso nel 2014. Per la prima volta si è raccontata con i suoi compagni ...Per Castagnetti, Bianco "sentiva l'urgenza del rilancio del cattolicesimo moderato". Il 19 i Popolari a convegno ...