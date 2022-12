Allerta meteo a Roma e nel Lazio sabato 3 dicembre 2022 | le previsioni e le zone a rischio

Ischia, dalle 16 oltre mille persone da evacuare dalla zona rossa L'annuncio di Legnini, commissario straordinario per la Protezione civile a seguito dell'emenazione dell'di... Il ...Ischia, dalle 16 oltre mille persone da evacuare dalla zona rossa L'annuncio di Legnini, commissario straordinario per la Protezione civile a seguito dell'emenazione dell'di... Il ...Meteo Notizie Meteo Meteo: oggi, 3 dicembre, piogge in molte regioni e allerta a Isch... Meteo: oggi, 3 dicembre, piogge in molte regioni e allerta a Ischia. Neve e vento Torna il maltempo nel primo ...Previsioni meteo Padova, venerdì, 2 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di ogg ...