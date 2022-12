Alessandro Basciano | chi è | età | lavoro | Uomini e Donne | figli | ex fidanzata | Sophie Codegoni | matrimonio | foto e Instagram

In studio ci saranno Sophie Codegoni e, coppia della sesta edizione del Grande Fratello Vip , pronti a svelare il sesso del loro primo bebè. Spazio anche alla prima intervista di ...... coppia hot in spiaggia IN VACANZA CON LA FAMIGLIA Ludovica Valli sfoggia il pancione a Dubai IL VIDEO DELL'ECOGRAFIA Sophie Codegoni ediventeranno genitori: ecco l'annuncio ...Anche una coppia - tra le più note delle ultime stagioni televisive - quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro ...Alessandro Basciano l’ex fidanzata Clementina Deriu l’ha reso padre del piccolo Nicolò, nato nel 2016. La coppia ha avuto una relazione per cinque anni. Oggi vedremo il dj e la fidanzata Sophie ...