Al Khelaifi | «Il Psg ha aumentato il valore di Parigi Senza il Psg | il Parco dei Principi vale zero»

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il presidente di Psg Nasser Al-ha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe dove ha difeso lo Stato del Qatar sul tema dei diritti umani e sulla condizione dei lavoratori stranieri. Queste le parole di Al Kheliaifi sul Qatar: L’assegnazione del Mondiale al Qatar è stata oggetto di numerose inchieste e polemiche: il torneo contribuisce, secondo lei, a cambiare l’immagine del suo Paese?«Sì, cambierà molto. La prima cosa da dire è che non siamo perfetti. Le cose devono essere guardate più da vicino. Molti giornalisti hanno cambiato idea. Ci sono 20.000 giornalisti in Qatar in questo momento, quanti ne sono venuti prima? Forse duecento. Molti hanno scrittovedere. L’ho trovato ingiusto. Se la gente criticasse la Francia,venire lì, lo troverei ingiusto». Ma i giornalisti sono venuti a indagare. Fare reportage sulla ...

Al, presidente del, ha parlato del mercato invernale e della possibilità Skriniar dell'Inter Al, presidente del, ha parlato del mercato invernale e della possibilità Skriniar ...Il presidente del, Nasser Al, ha parlato delle strategie del club in vista della prossima sessione di mercato invernale . Il numero uno dei francesi ha specificato come non siano in programma operazioni ...Skriniar, Nasser Al Khelaifi ha parlato dalle colonne de L’Equipe. Alle domande inerenti l’interesse del Psg per lo slovacco dell’Inter si è dimostrato freddo e perentorio. Segnali di chiusuraIl presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi risponde in maniera molto chiara alle domande su un mercato invernale e di Skriniar ...