Aida Yespica | il costume intero è scollatissimo | ‘davanzale’ incontenibile

(Di sabato 3 dicembre 2022) In posamostra un corpo da sballo con addosso un attillatissimo e super scollato, l’occhio dei fan cade sul décolleté, è pazzescaha fatto perdere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Questa volta ad indossare i capi di intimo e abbigliamento del brand sarà la showgirl e attrice venezuelana, già Miss Venezuela, si è ritagliata in Italia un alto livello di fama ...La strepitosalascia milioni di fan senza parole, il suo vestito è davvero troppo striminzito e rischia di far esplodere tutto. La bellissimaè nata in Venezuela nel 1982 ed è arrivata in ...In posa Aida Yespica mostra un corpo da sballo con addosso un attillatissimo e scollato costume intero, l'occhio dei fan cade sul décolleté, è pazzesca.Aida Yespica ha scelto di lasciarsi il freddo alle spalle e godersi il sole della Florida. La showgirl ha appena pubblicato su Instagram alcune foto in bikini scattate a Miami.