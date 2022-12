La Gazzetta dello Sport

Adesso è volato via, anche lui. Gaylord Perry è morto, aveva 84 anni. Ci ha lasciato una frase meravigliosa: 'L'unico problema del baseball è che non si gioca tutto l'anno'. Aforisma che aggiunge un ...Tra i progetti cinematografici ai quali ha preso parte si ricordano, tra i tanti, film come 'The Fan - Il', 'Fuori in 60 secondi', 'The Zodiac', 'North Country - Storia di Josey', 'World Trade ... Addio al mito Perry: il primo fuoricampo nel giorno dello sbarco sulla luna Di Gianni Bonali Ercole Baldini, campione per sempre. Il Treno di Forlì ha terminato la sua corsa alle soglia dei 90 anni nella casa lungo la via Emilia a Villanova, circondato dall’amore e dalla tene ...Gli eroi del titolo del 2014, a cominciare da Neuer e Muller, sono tra i principali indiziati. Il c.t. Flick non trova la formula giusta. E tra due anni ci sono gli Europei in casa ...