Adam Sandler | “Le recensioni di Billy Madison mi ferirono | ci odiavano”

(Di sabato 3 dicembre 2022)ha rivelato di essere rimasto colpito dalla lettura dellenegative di, uno dei suoi primi film. Tutti quegli articoli poco incoraggianti gli tirarono giù il morale.è un film del 1995 che ha contribuito a lanciare la carriera del ragazzo che sarebbe diventato uno dei comici di maggiore successo negli Stati Uniti. Nel corso di una conversazione con Entertainment Weekly,ha dichiarato: “Quando è uscito, io e il mio amico che l’ha scritto, ci siamo detti: ‘Oh sì, scriveranno di questo film a New York! Siamo cresciuti leggendo i giornali, andavamo alla NYU”. Ma dopo che lui e Tim Herlihy (l’amico sceneggiatore) hanno letto la ...

