A tavola col Padrino | la galleria dei prodotti ' Mafia Style'

Leggi su agi

(Di sabato 3 dicembre 2022) AGI - Dal whiskey "Cosa nostra" con tanto di bottiglia a forma di mitra al vino Talhafino al caffè Mafiozzo ma anche il condimento sale e pepe Two Pigè allarme "" per l'agroalimentare italiano con milioni di euro di giro d'affari generati dall'uso di nomi legati alla criminalità. A denunciarlo sono Coldiretti e Filiera Italia che con imprese, cittadini e istituzioni scendono in piazza a Palermo, sede del Villaggio realizzato dall'associazione dei coltivatori, dove è stata esposta per la prima volta un'inquietante "collezione" dei più scandalosiagroalimentari venduti nel mondo con nomi che richiamano gli episodi, i personaggi e le forme di malavita organizzata più odiose, sfruttati per fare un business senza scrupoli sul dolore delle vittime e a danno dell'immagine ...