A Firenze si riaccende la magia del Natale | inaugurata la pista di ghiaccio del Palaghiaccio Giglio Bianco

055firenze

Lasportiva 'torna in pista' grazie alla riapertura del Palaghiaccio Giglio Bianco , ex Florence Winter Park . Leggi anche > La piccola Caterina senza pace: la salma portata via dalla veglia ...Il membro del consiglio direttivo Bce, Fabio Panetta , intervenendo aa un convegno sul ... L'operazione Rheinmetall - Expal Systemsl'appeal per i titoli della difesa che non hanno ... San Lorenzo accende il Natale, luminarie ed eventi allo Storico Mercato Centrale di Firenze A due anni di distanza, Firenze torna a pattinare sul ghiaccio. Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus i riflettori tornano ad accendersi, nel periodo natalizio, sulla pista ...'San Lorenzo accende il Natale'. Questo lo slogan del Natale dello Storico Mercato Centrale di Firenze, che si è acceso con le luminarie, presentate questa mattina alla città, che faranno luccicare il ...