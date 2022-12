(Di sabato 3 dicembre 2022) Nuovi orari di apertura per glibiancazzurri nel prossimo mese di. Lodi Via Mazzini da giovedì 1 a sabato 24saràdalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30. LoPoint del Centro Commerciale Le Mura, invece, resterà chiuso domenica 4 e lunedì 5mentre nelle altre giornate del mese disaràdalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:00 ad eccezione del lunedì, giorno di chiusurale. Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Allenatore: Fabio Pecchia Domenica 412.30- Modena(3 - 5 - 2): Alfonso; Arena, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Maistro, Esposito, Zanellato, Celia; La Mantia, Moncini. ...Obiettivo comune ad entrambe è la promozione: come finirà il match all'Unipol Domus DOMENICA 42022 ore 12:30 Serie B 15a Giornata:vs Modena (diretta) Telecronaca: Luca Farina - ... A dicembre lo SPAL Store aperto tutti i giorni della settimana Spal-Modena è una partita della quindicesima giornata di Serie B: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostici ...Il big match della quindicesima giornata di serie B è Brescia-Reggina col Palermo di scena a Benevento e diverse sfide salvezza, Cosenza-Perugia in primis.