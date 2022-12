“500 missili Tomahawk dagli Usa” | ecco il possibile piano del Giappone

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ilsta prendendo in considerazione l’ipotesi di acquistare circa 500da crocieraStati Uniti, da qui al 2027. La notizia, che circolava già da mesi, è stata confermata nelle ultime ore da varie fonti governative. Secondo quanto riportato dall’agenziase Kyodo, il governo nipponico intende compiere questo passo per migliorare la InsideOver.

