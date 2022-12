40 anni di Thriller | il videoclip di Jackson e Landis che cambiò tutto

Leggi su screenworld

(Di sabato 3 dicembre 2022) Se ancora oggi, nel 2022, in una serie di successo internazionale come Mercoledì, la mossetta delle mani che fanno finta di ghermire, coreografia resa celebre dagli zombie di, viene omaggiata in una scena di ballo ormai già diventata instant-cult, un motivo ci sarà. Probabilmente se ildi Michaelfosse stato girato negli’90 la regia sarebbe stata affidata a Tim Burton, mentre negliDuemila magari sarebbe toccato a Guillermo Del Toro. Questo solo per dare un’idea dell’iconicità del cortometraggio musicale diretto da Johnnel 1983, basato su, settimo e ultimo singolo a essere estratto dall’album omonimo di Michaelpubblicato l’anno precedente. L’affidarsi a un regista cinematografico di chiara ...