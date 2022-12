Zielinski | “Polonia | devi imporre il gioco come il mio Napoli” poi il pensiero per Ischia

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Piotrimpegnato con laai Mondiali in Qatar parla della sfida con l’Argentina, ma anche deldi Luciano Spalletti.è felice per il passaggio del turno, ma sa che contro l’Argentina la suaha fatto poco o nulla: “Abbiamo fatto una brutta partita e dobbiamo sicuramente migliorare se vogliamo competere con la Francia” dice al Corriere dello Sport. C’è chi gli suggerisce che ci vorrebbe Spalletti al posto di Michniewicz che sceglie un atteggiamento troppo difensivo: “Lae ilsono due realtà molto diverse. La mia Nazionale non gioca peril suo calcio, spesso lascia l’iniziativa agli avversari e ripiega all’indietro, mentre ilè abituato a controllare la palla e far ...