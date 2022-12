Zielinski | Il Napoli può fare ottime cose e scrivere la storia | così come abbiamo fatto con la Polonia

(Di venerdì 2 dicembre 2022): "Questopuòla, vogliamobene in tutte le competizioni, Ischia è un posto meraviglioso" Piotr, centrocampista dele della Nazionale della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Questo qunto detto dal calciatore azzurro: Un commento sulla gara contro l'Argentina: "Non somai la partita sia andata. Forsesofferto la pressione di sfidare un'avversariagrande. Messi è un genio, mette la palla dove vuole. -afferma- Certo con la Francia questa prestazione non sarebbe sufficiente, ma ci godiamo il momento. Se giochi contro Messi il rischio è di ...

Ilè attento a seguirne la crescita. Samardzic nuovo 'Zielu' Restiamo all'Udinese, club ...Spalletti piace molto e in prospettiva potrebbe un giorno prendere il posto di Piotr, ...tutte le notizie dipoloniaLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Piotr Zielinski, giocatore del Napoli e della nazionale polacca è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tra le dichiarazioni fatte il trequartista ha elogiato il terzino rossonero e della ...Il Napoli è in Turchia per svolgere una sorta di secondo ritiro stagionale, ma ci sono delle importanti novità in sede di calciomercato.