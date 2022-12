Tiscali Notizie

Lo ha annunciato il presidente Volodymyrnel consueto videomessaggio serale, dopo una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. Il Consiglio "ha incaricato il governo di presentare alla ......i sistemi missilistici di difesa aerea richiesti dal presidente ucraino Volodymyr. A ... la sospensione dei versamenti tributari e delle cartelle esattoriali e loalle udienze dei ... Zelensky: 'Stop alle organizzazioni religiose legate a Mosca' L'Ucraina intende limitare le attivita' delle organizzazioni religiose legate alla Russia e rivedere lo status della Chiesa ortodossa ucraina ...Russia planned to seize Ukraine within ten days and kill its leaders, according to new documents apparently signed off by Vladimir Putin.The leaked plans, revealed by the Royal United Services ...