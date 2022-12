Zagrebelsky odia chi va bene a scuola | cosa esce di bocca al giurista di sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) C'è in corso una campagna culturale per il ritorno del '68 nella. A dire il vero non se n'era mai andato. Quel numero, sbianchettato dai discorsi pubblici, è rimasto sornionamente dominante nelle teste di chi tiene le redini del sapere, e racconta tuttora il succedersi degli avvenimenti con l'ideologia che aveva preso possesso di licei, università, giornali. Siamo l'unico Paese del mondo dove la storia la scrivono gli sconfitti, i quali non mollano la presa sulla collottola del popolo che quei criteri ha votato per ribaltarli. Lucidano l'armatura dello spettro. L'offensiva è condotta in particolare dai quotidiani della Gedi-Agnelli, Repubblica, Stampa e giornali collegati. In un crndo di energumeni del pensiero si sono passati la mazza Massimo Recalcati (28 novembre), Carlo Galli (29) e Gustavo(30) convinti di ...