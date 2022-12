X Factor | Fedez furioso contro gli altri giudici | “Non prendetemi per il cu*o” Poi le lacrime e il retroscena | “Tensioni nel fuorionda”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una semifinale di Xpiuttosto movimentata, quella andata in onda ieri 1 dicembre su Sky Uno. Linda, Santi Francesi, Beatrice Quinta, Omini e I Tropea si sono giocati il tutto per tutto per riuscire a conquistare uno dei 4 pass disponibili per la finale in diretta il prossimo 8 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Come riportato anche dal Messaggero, ad accendere le scintille è stato uno deiin particolare:. Tutto è nato nel momento del ballottaggio tra gli Omini e I Tropea. Gli, Dargen D’Amico e Rkomi, hanno invece scelto di non andare al tilt e mandare a casa la band guidata da. Per i meno avvezzi, il tilt è una sessione di voto indetta per decidere le sorti di un concorrente, nel caso in cui i quattronon ...