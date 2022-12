WWE | Cody Rhodes | sarebbe tornato ad allenarsi normalmente | ritorno sempre più vicino

(Di venerdì 2 dicembre 2022)è fuori gioco da Hell in a Cell di giugno, quando si è strappato il muscolo pettorale dall’osso. Secondo la Wrestling Observer Newsletter, il recupero di“sta andando bene”. Ha lavorato duramente con “allenatori di alto livello” per tornare in forma sul ring. Fisico al top Non solo, ma il suo fisicoal top in carriera per quanto riguarda la massa muscolare, avendo lavorato molto in questi mesi sulla sua taglia e sulla sua forza.pesa attualmente 240 libbre. Si dice che sia “alla normalità” per quanto riguarda la capacità di. Il tempo è giunto Non si sa ancora quando tornerà, ma pare ci voglianocirca 4-6 mesi per recuperare dall’infortunio subito. L’ultimo match di ...

Zona Wrestling

...televisivo con Destination America e la realizzazione di un servizio di streaming simile alNetwork. La realizzazione di "All In" Il 1 settembre 2018 è un'altra data passata alla storia....Tra vittorie inaspettate e cambi di titolo, il Premium Live Event dellaha saputo intrattenere il pubblico nonostante le pesanti assenze diRhodes e Roman Reigns. Ecco i risultati completi ... WWE: Cody Rhodes sta tornando alla normalità dopo l’operzione al pettorale Cody Rhodes stando a quello che riferisce Dave Meltzer è sempre più vicino al ritorno visto che ha ripreso il normale tipo di allenamento. L’American Nightmare ha sorpreso i fan in questo 2022 ...Cody Rhodes is recovering nicely from his torn pectoral injury. How quickly might fans see him back on WWE programming