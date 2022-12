“Vuole dimostrarlo a Spalletti” | l’agente dell’azzurro lo ha ammesso in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Prime sessioni di allenamento in Turchia per il Napoli, che si prepara in vista del rientro in campo nella sfida contro l’Inter. In queste settimane, la squadra azzurra sarà impegnata in diverse amichevoli per ritrovare quanto prima il ritmo partita e anche per dare spazio ai più giovani di mettersi in evidenza. Notizie calcio Napoli, parladel giovane azzurro A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Massimo Grillo, procuratore tra gli altri di Gennaro Iaccarino, centrocampista centrale della Primavera del Napoli aggregato alla prima squadra per la prima volta per queste due settimane di ritiro in Turchia, ad Antalya. Occasione di vitale importanza per il giovane, chedare a sua volta un segnale chiaro al tecnico Luciano. Di seguito, quanto evidenziato: “Lui è ...