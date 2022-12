Volley | Superlega 2022 | decima giornata Milano | Piacenza e Monza | ci si gioca il posto in Coppa Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Penultimadel girone di andata incon diverse sfide molto interessanti anche in vista dell’assegnazione dei posti per i quarti di finale di, vista l’ammucchiata alle spalle della capolista incontrastata Perugia con otto squadre in 5 punti. La partita che potrebbe regalare emozioni forti è quella diin programma domenica alle 18. Da una parte il Veroche arriva da una prima parte di stagione tutt’altro che esaltante ma lunedì ha vinto a Padova e si è rimesso in carreggiata per tentare l’assalto a unfra le prime otto e dall’altra il Valsa Group Modena che il momento difficile lo ha messo alle spalle da un po’, ha vinto le ultimei cinque partite e si ritrova al secondosolitario in classifica anche ...