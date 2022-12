Villaggi di Natale 2022 a Roma e nel Lazio | ecco dove si trovano | orari e prezzi da condividere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilsi sta avvicinando, con un’aria che fa respirare una magia particolare a, visti anche tanti eventi dedicati al 25 dicembre. E che bello poter tornare nei tantinatalizi in giro per la Capitale e la sua provincia. Piccole “città dei sogni” dedicate a questa magica festa, con tanto di casa di Babbo, stanze degli Elfi (al lavoro con la preparazione dei regali), piste di pattinaggio sul ghiaccio, fabbriche dei giocattoli, posta delle letterine, stand di artigianato e creazioni home made per trovare qualche originale pensiero da mettere sotto l’albero. Qualidivedere ae nel? Pronti a scoprire le numerose location piene di magia che coinvolgeranno grandi e bambini? Si va dai magici boschi dedicati ...