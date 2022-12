Video Mondiali Qatar 2022 | Danilo | Alex Sandro e Neymar al lavoro per recuperare dagli infortuni

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nel giorno in cui il Brasile scende in campo contro il Camerun nell'ultima gara della fase a gironi deidi...

Nel giorno in cui il Brasile scende in campo contro il Camerun nell'ultima gara della fase a gironi deidi Qatar 2022, Danilo, Alex Sandro ...Partita incredibile, Embolo firma il pareggio dopo un'azione corale della selezione elvetica, con Sow che apre a destra per Widmer, cross basso trasformato in gol, sotto ...MONDIALI 2022 - Gli episodi più controversi della sfida dell'Al Janoub Stadium di Al Wakrah che ha visto l'Uruguay vincere per 2-0, ma con un risultato ...Il futuro è qui: un'app utilizzabile dai tifosi durante i Mondiali Qatar 2022 consente di rilevare i calciatori dal vivo mediante la realtà aumentata.