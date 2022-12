Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 dicembre 2022)DEL 2 DICEMBREORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IL TRAFFICO RESTA SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PER LAVORI E’ CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO AL 7 DICEMBRE LA VIA SALARIA. SI TRATTA DI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VIADOTTO DI SANTA GIUSTA TRA I KM 129 + 300 E 132 NEI PRESSI DI AMATRICE IL TRAFFICO E’ DEVIATO SULLA STATALE PICENTE. PROSEGUE LO SCIOPERO GENERALE DEI TRASPORTI AE NELCORSE A RISCHIO FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO, PER LE LINEE DI ...