(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nonostante il clima di crisi e incertezza che interessa le imprese di tutti i settori, oggi è possibile, non solo sopravvivere, ma addirittura crescere e avere successo in un mercato sempre più complesso. Il segreto è da ricercare nell’e-commerce e nel digitale, ma anche e soprattutto in un marchio che vede l’Italia protagonista nel mondo: il Made in Italy, il fiore all’occhiello che ancora oggi rappresenta prestigio, eleganza e qualità nel mondo. Da questa consapevolezza nasce ilPatto per l’Export, con l’obiettivo di offrire alle impreseopportunità per migliorare la propria strategia di internazionalizzazione ei prodotti Made in Italy. La collaborazione congiunge alla terza edizione. A partire dal 2019, circa 2.200 aziende sono state coinvolte nell’accordo ...

... abbiamo ricevuto numerose richieste di scritture di testi per gli ecommerce proprio perché ci si è resi conto che non basta 'buttare' i propri prodotti per. Bisogna essere ......il caso concreto di uno dei suoi clienti per mostrare cosa si cela dietro alle prenotazioni, ... "Bisogna avere innanzitutto chiaro il proprio perché : il marketing non è solo un modo per... Vendere online all’estero: le PMI italiane al centro del progetto ICE-Amazon 2022 Sei un imprenditore e vuoi esportare i tuoi prodotti Made in Italy all’estero Col nuovo progetto ICE-Amazon avrai tutti gli strumenti per avere successo ...