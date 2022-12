Usa | Russia ha comunicato con settimane di ritardo trasferimento Griner

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Washington, 2 dic. (Adnkronos) - La scorsa settimana il governo di Mosca haformalmente all'ambasciata degli Stati Uniti deldi Brittneydalla capitale in una colonia remota penale,dopo che la star detenuta della Wnba era stata trasferita. Lo ha riferito l'amministrazione Biden. "L'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca è stata formalmente informata dal governo russo deldella signorail 23 novembre, più di duedopo che era stata trasferita da una prigione a Mosca all'IK-2 in Mordovia", ha detto alla Cnn un portavoce del Dipartimento di Stato, aggiungendo che "siamo in contatto frequente con il team legale della signorae sappiamo che sono stati in grado di farle visita ...

Ma per la, è impossibile accettare la condizione posta dal presidenteJoe Biden per trattative sull'Ucraina, cioè che prima le truppe di Mosca lascino il territorio ucraino. Lo ha detto il ...... che ha un prodotto interno lordo e una capacità di spesa immensamente superiore a quella precaria della. Già durante il declino del potere sovietico, negli anni Ottanta, l'Urss ha sacrificato ...Il presidente Usa si è mostrato però scettico sull'inizio di una trattativa ... Tajani ha sottolineato però che "la Russia continua ad attaccare civili e infrastrutture, vuole usare l'inverno contro ...La Russia non è neanche in grado di coprire ... Dal 2017, Delta è stato inserito nelle esercitazioni congiunte tra Ucraina e Nato, ma è stato usato massicciamente per la prima volta durante ...