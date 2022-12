Usa | +263 000 posti a novembre | disoccupazione ferma al 3 | 7%

Finanza.com

L'economia americana ha creato in novembre.000 posti di lavoro, più dei 200.000 attesi dagli analisti. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 3,7%. .Operatività odierna: Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 274,5 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di,5 Dollari, con eventualità di guadagno in ... Usa: non farm payrolls +263mila a novembre, sopra attese. Disoccupazione stabile al 3,7% I non farm payrolls statunitensi del mese di novembre si sono attestati a 263 mila unità, al di sopra delle 200 mila previste dal consensus di Bloomberg.L'economia americana ha creato in novembre 263.000 posti di lavoro, più dei 200.000 attesi dagli analisti. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 3,7%. (ANSA). (ANSA) ...