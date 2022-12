United Rugby Championship | Zebre Parma | serve una vittoria Benetton Treviso | ora vincere fuori casa

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Doppio appuntamento sabato pomeriggio per le italiane nel nono turno dell’sono entrambe chiamate a sfatare un tabù in questa stagione. Si inizia alle 14 al Lanfranchi, con leche ospitano i Glasgow Warriors. Gli emiliani sono ancora a caccia del primo successo stagionale, e dopo alcune prestazioni comunque entusiasmanti a inizio stagione, poi i ragazzi di Fabio Roselli hanno faticato e ora sono chiamati a dare una svolta alla stagione. Gli scozzesi sono una squadra quadrata, di qualità, ma non imbattibile. Al momento sono decimi in classifica con 3 vittorie e quattro sconfitte e Pierre Bruno e compagni possono imporre le loro qualità offensive per trovare una ...