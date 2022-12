Unicredit | via al piano di ricambio generazionale | 850 assunzioni Bonus di 2 400 € ai dipendenti

(Di venerdì 2 dicembre 2022)comunica in una nota di avere firmato in Italia con le delegazioni sindacali di Fabi, First/Cisl, Fisac (Cgil, Uilca e Unisin “l’accordo sindacale volto a sprigionare appieno il potenziale commerciale della banca in Italia facendo leva sui capisaldi introdotti dalUnlocked”. Le azioni previste hanno “l’obiettivo di favorire un importante processo diattraverso undi uscite volontarie e di, ribadendo così l’investimento diin favore dell’occupazione giovanile nel Paese”. Viene realizzato un “ulteriore importante passo nell’ambito del processo digià avviato con ilindustrialeUnlocked attraverso ...

... ribadendo così l'investimento diin favore dell'occupazione giovanile nel Paese'. Viene realizzato un 'ulteriore importante passo nell'ambito del processo di ricambio generazionale già ...Sarà utile per dare ulteriori spunti alla Banca centrale americana sullada seguire, anche ... Poco mossa, che ha siglato l'accordo sindacale sul ricambio generazionale con 850 nuovi ...Unicredit comunica in una nota di avere firmato in Italia con le delegazioni sindacali di Fabi, First/Cisl, Fisac (Cgil, Uilca e Unisin “l’accordo sindacale volto a sprigionare appieno il potenziale c ...Certificato targato Unicredit che dà la possibilità di investire su Moderna con protezione condizionata e cedole incondizionate.