Un posto al sole | anticipazioni 2 dicembre 2022 | l' ira di Alberto Palladini

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ad Unalsarà al centro dell'attenzione, come si evince dalledi venerdì 2. L'uomo, di recente, si è lasciato convincere da Clara a partecipare ad un pranzo al Vulcano con lei e la sua migliore amica Marika. Quest'ultima aveva comprato un regalo al piccolo Federico e ci teneva a darglielo. I tre, dunque, si sono incontrati presso il locale di Silvia e stavano trascorrendo dei momenti spensierati e sereni insieme finché non è accaduto qualcosa di inaspettato. Una volta scartato il giocattolo regalatogli da Marika, infatti, il bambino è stato vittima di un piccolo incidente e questo ha mandato in apprensionee Clara., in particolare, scampato il pericolo per il ...