Un pizzino agli alleati | incontro Meloni-Calenda | Mieli fa tremare il centrodestra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) "A cosa è servito l'con Carlo? Giorgiaha voluto lanciare un avvertimento". Parola di Paolo, che ospite di Tagadà dà una sua versione del faccia a faccia tra il leader di Azione e la premier. Per il giornalista "non ci saranno sorprese in futuro, ma siccome Forza Italia e Lega mandano continui messaggi subliminali di antipatia nei confronti della, lei va all'insegna dell'"io non sono ricattabile, qualsiasi scherzaccio avete in mente, io ho due alternative'". E quell'alternativa è proprioche - ricorda l'editorialista del Corriere della Sera nella puntata di giovedì 1 dicembre - "porta con sé anche una buona parte del Pd". Sempre susi è ...