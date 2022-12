Un nuovo ufficio del Pentagono per competere con la crescita

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilha annunciato la creazione dell’per il capitale strategico (Osc) con lo scopo di attirare i finanziamenti privati per la tecnologia ritenuta critica per il settore della Difesa e la sicurezza nazionale. L’cercherà di ricorrere a prestiti, garanzie sui prestiti e altri tipi di strumenti finanziari, non solitamente di appannaggio delle Forze armate Usa, le quali si affidano soprattutto a contratti e sovvenzioni. “La missione dell’è quella di allineare e scalare il capitale privato e sostenere gli interessi della sicurezza nazionale”, ha spiegato il direttore inaugurale dell’, Jason Rathje. Non solo, l’Osc cercherà anche di catalizzare e raccogliere l’interesse da parte di startup e venture capitalist che vogliono fare affari con il Dipartimento della Difesa. ...