Ultime Notizie – Spazio | arriva la prima fabbrica spaziale Rev1

(Di venerdì 2 dicembre 2022)lae si chiama Rev 1. A realizzarla sono Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e Space Cargo Unlimited che hanno annunciato oggi la firma dellafase di una contratto per l’ideazione e la realizzazione di Rev 1, laorbitante insieme all’apertura di una filiale Space Cargo Unlimited a Torino. Fondata nel 2014, Space Cargo Unlimited è tra i principali operatori commerciali privati in Europa di veicoli dedicati alla produzione nello. Con l’ambizione di poter sfruttare una flotta di veicoli spaziali autonomi, Space Cargo Unlimited sottolinea che aprirà così “la strada per una vera democratizzazione dell’accesso allo ...