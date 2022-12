Ultime Notizie – Price cap su petrolio russo | accordo Ue su tetto dei 60 dollari

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Gli ambasciatori degli Stati membri dell’Ue hanno raggiunto poco fa in Coreper unper imporre unal prezzo deltrasportato via nave verso Paesi terzi. Lo annuncia la presidenza. Due fonti confermano che il livello fissato per l’Urals Oil, il greggio di riferimentoper l’export, è di 60al barile (ieri quotava poco sopra i 64, secondo Oil.com). L’Urals è undi qualità inferiore rispetto al Brent, il greggio del Mare del Nord che è il benchmark europeo, quindi quota solitamente al di sotto di quest’ultimo. Lo spread rispetto al Brent si è andato ampliando dopo l’invasione dell’Ucraina per effetto delle sanzioni occidentali, che hanno allontanato molti compratori, ...