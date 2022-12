Ultime Notizie – ‘Odio il Natale’ | il 7 dicembre su Netflix la prima serie natalizia made in Italy

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Arriva il 7con il volto di Pilar Fogliati e con la produzione di Lux Vide latutta italiana ad approdare su, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, con un’ambientazione nella laguna veneta che ne aiuterà il percorso internazionale. Si tratta diil, una commedia romantica in 6 episodi, che vede l’attrice (già nel cast di tanti successi televisivi, da ‘Un passo dal cielo’ a ‘Cuori’) alle prese con la ricerca dell’amore per il momento più critico dell’anno, quello dei giorni che precedono la cena di Natale con la famiglia. Pilar Fogliati è la protagonista Gianna che, appunto, odia il Natale. “Perché – spiega l’attrice – il periodo delle feste è inevitabilmente quello in cui traccia un bilancio e incontra la ...