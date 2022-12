Ultime Notizie – Milano | torna il mercatino di Natale in piazza Duomo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Settantotto baite in legno, disposte lungo un percorso che si snoda tra corso Vittorio Emanuele II, via ex Camposanto e via Martini. È stato inaugurato oggi ildiin, a. Questa mattina, al taglio del nastro, sono intervenuti il sindaco diGiuseppe Sala con l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e il presidente di Apeca (l’associazione ambulanti di Confcommercio) e Fiva Confcommercio Giacomo Errico. Promosso da Apeca e Confcommercioe organizzato da Ati Promo.Ter – Prisma, ilsarà aperto fino al 6 gennaio, tutti i giorni – anche a– dalle ore 8.30 alle 22. Prodotti alimentari e ...