Ultime Notizie – Davide Rebellin | individuato investitore | è camionista tedesco

(Di venerdì 2 dicembre 2022) E’ statoil presunto responsabile dell’investimento del ciclista, travolto e ucciso da un tir durante un allenamento in bici da corsa lungo la strada regionale 11 in direzione di Montebello Vicentino. Dopo il primo intervento dei carabinieri della stazione di Montebello Vicentino, le indagini, con il coordinamento della procura di Vicenza, sono state svolte dai militari dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza. Come fa sapere in una nota il procuratore Lino Giorgio Bruno, si è risaliti al veicolo, di targa tedesca, grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza in prossimità di un esercizio pubblico. Testimoni hanno anche raccontato che l’uomo, dopo l’incidente, era sceso dal mezzo e si era avvicinato alla vittima per poi tornare subito dopo a bordo ...