Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 2 045 contagi e 8 morti | bollettino 2 dicembre

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Sono 2.045 i nuovidainsecondo ildi, 2. Si registrano inoltre altri 8. 352 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 1.693 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.530.002. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (764 persone) e raggiungono quota 1.450.325 (94,8% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 68.482 positivi, +1,9% rispetto a ieri. Di questi 523 (5 in più ...

