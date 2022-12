Ultime Notizie – Covid | Iss | “Adottare misure protezione | vaccinarsi e fare richiami”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per affrontare ilin Italia, "si ribadisce la necessità di continuare adlecomportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l'uso della mascherina, l'aerazione dei locali, l'igiene delle mani, ponendo attenzione alle situazioni di assembramento. L'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto clinico dell'epidemia". E' quanto si legge nel monitoraggio settimanaledi Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, visionato dall'Adnkronos Salute.